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Более половины россиян выразили готовность поддержать антиалкогольную кампанию

ВЦИОМ: около 53% россиян поддержали бы антиалкогольную кампанию в РФ
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Более 50% россиян выразили готовность поддержать антиалкогольную кампанию. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос показал, что около 53% россиян поддерживают идею антиалкогольной кампании в стране. Из них 26% однозначно выбрали ответ «за», а 27% — «скорее да». Против инициативы выступили 22% опрошенных, еще 21% заявили, что скорее склоняются к отказу от поддержки кампании против пьянства.

Согласно исследованию, за последние два десятилетия россияне стали чаще считать пропаганду здорового образа жизни эффективным способом борьбы с алкоголизмом. В 2005 году большинство предлагали запретить рекламу алкоголя и ограничить его продажу молодежи до 21 года. Сегодня же акцент сместился на продвижение здорового образа жизни.

Кроме того, за этот период вдвое вырос интерес к современным методам лечения алкоголизма и созданию обществ трезвости. Такие изменения свидетельствуют о том, что представления россиян о борьбе с алкоголизмом сильно эволюционировали.

Запрет на продажу алкоголя лицам до 21 года поддержали 54% респондентов. Ограничение рекламы алкоголя одобрили 45%. Среди других методов борьбы с алкоголизмом участники опроса назвали уголовную ответственность за распитие спиртного и появление в нетрезвом виде в общественных местах (39%), развитие современных методов лечения алкоголизма (34%), а также ограничение продажи алкоголя утром (31%).

Ранее Мурашко оценил результаты ограничений на продажу алкоголя в регионах РФ.

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