В РФ снизились продажи слабого алкоголя

В России за январь — апрель продажи слабого алкоголя снизились в 9,3 раза в годовом выражении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.

Отмечается, что снижение стало самым большим за четыре месяца. Продажи алкогольной продукции без учета пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи снизились на 14%, или до 63,586 млн декалитров (дал).

Продажи водки снизились на 6,3% (22,853 млн дал), коньяка — на 11,8% (4,091 млн дал). Продажи ликеро-водочной продукции наоборот увеличились на 13%. В общем объем продаж алкогольных напитков снизился 3,6% по сравнению с январем — апрелем 2024 года.

До этого ВЦИОМ сообщил, что более 50% россиян выразили готовность поддержать антиалкогольную кампанию.

Около 53% россиян поддерживают идею антиалкогольной кампании в стране. Из них 26% однозначно выбрали ответ «за», а 27% — «скорее да». Против инициативы выступили 22% опрошенных, еще 21% заявили, что скорее склоняются к отказу от поддержки кампании против пьянства.

Ранее Мурашко оценил результаты ограничений на продажу алкоголя в регионах РФ.