На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа причина хлопков, произошедших ночью в Омске

Причиной хлопков в Омске стали испытания артиллерийских установок
close
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Причиной громких хлопков, произошедших в ночь на среду в Омске, стали испытания самоходных артиллерийских установок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

В группе администрации Пушкинского сельского поселения Омска в соцсети «ВКонтакте» при этом сообщили о проходящих в рамках гособоронзаказа испытаниях самоходных артиллерийских установок с использованием гидровыстрела. Как передает РИА Новости, в пресс-службе губернатора и правительства Омской области подтвердили, что причиной похожих на взрывы звуков были испытания. Там отметили, что других источников шума, которые могли быть обнаружены сотрудниками полиции и МЧС, не было.

Вечером 27 мая пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева сообщила, что жители Омска слышали звуки нескольких взрывов в некоторых районах и поселках.

В конце апреля на омском предприятии произошло возгорание емкостей с нефтепродуктами. По данным МЧС, спасатели локализовали возгорание на площади 1 тысячи квадратных метров. Выяснилось, что горели три емкости. В инциденте никто не пострадал.

По данным ведомства, площадь пожара на Красноярском тракте достигла 500 квадратных метров. Объем каждой из охваченных огнем цистерн составляет 200 литров. К тушению возгорания привлекли 58 специалистов МЧС и 15 единиц техники, позднее к ним присоединились два пожарных поезда.

Ранее в Омске загорелся танковый завод.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами