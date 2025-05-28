Названа причина хлопков, произошедших ночью в Омске

Причиной громких хлопков, произошедших в ночь на среду в Омске, стали испытания самоходных артиллерийских установок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

В группе администрации Пушкинского сельского поселения Омска в соцсети «ВКонтакте» при этом сообщили о проходящих в рамках гособоронзаказа испытаниях самоходных артиллерийских установок с использованием гидровыстрела. Как передает РИА Новости, в пресс-службе губернатора и правительства Омской области подтвердили, что причиной похожих на взрывы звуков были испытания. Там отметили, что других источников шума, которые могли быть обнаружены сотрудниками полиции и МЧС, не было.

Вечером 27 мая пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева сообщила, что жители Омска слышали звуки нескольких взрывов в некоторых районах и поселках.

В конце апреля на омском предприятии произошло возгорание емкостей с нефтепродуктами. По данным МЧС, спасатели локализовали возгорание на площади 1 тысячи квадратных метров. Выяснилось, что горели три емкости. В инциденте никто не пострадал.

По данным ведомства, площадь пожара на Красноярском тракте достигла 500 квадратных метров. Объем каждой из охваченных огнем цистерн составляет 200 литров. К тушению возгорания привлекли 58 специалистов МЧС и 15 единиц техники, позднее к ним присоединились два пожарных поезда.

Ранее в Омске загорелся танковый завод.