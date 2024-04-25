В Омске локализовали пожар на предприятии с нефтепродуктами

На омском предприятии локализовали возгорание емкостей с нефтепродуктами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

По данным ведомства, спасатели локализовали возгорание на площади 1 тыс. кв. метров. Выяснилось, что горели три емкости с нефтепродуктами. В инциденте никто не пострадал.

По данным ведомства, площадь пожара на Красноярском тракте достигла 500 квадратных метров. Объем каждой из охваченных огнем цистерн составляет 200 литров. К тушению возгорания привлекли 58 специалистов МЧС и 15 единиц техники, позднее к ним присоединились два пожарных поезда.

Накануне сообщалось о пожаре под Симферополем. В пресс-службе регионального главка МЧС России уточнили, что, когда первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия, они зафиксировали, что горит железнодорожная цистерна. МЧС развернуло оперативный штаб тушения пожара. Для ликвидации огня привлекли более 100 спасателей и 20 машин. Известно, что огонь распространился на площади 10 квадратных метров.

Ранее пожар произошел на мебельной фабрике в Челябинской области.