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В Омске загорелся танковый завод

Стало известно о пожаре на Омском заводе транспортного машиностроения

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Телеграм-канал «Омск с огоньком»

На Омском заводе транспортного машиностроения («Омсктрансмаш») загорелась крыша одного из цехов. Об этом сообщает портал omsk.top24.news со ссылкой на источник.

«Горит битум на крыше», — заявил источник.

По его словам, площадь возгорания, предварительно, составляет 50 кв. м.

О пожаре на предприятии также сообщил Telegram-канал «Омск с огоньком», опубликовавший фото пожара: на кадрах видно поднимающийся над заводом дым.

«Омсктрансмаш» входит в концерн «Уралвагонзавод» государственной корпорации «Ростех» и производит в том числе танки и тяжелые огнеметные системы «Солнцепек».

6 сентября пожар произошел на территории 10-го государственного подшипникового завода (ГПЗ-10) в Ростове-на-Дону. По информации МЧС, инцидент произошел в районе дома 3А по улице Малиновского. Там загорелся грузовой автомобиль, пламя от которого перекинулось на строительные материалы. Площадь огня составила 300 кв. м.

Ранее в Тольятти произошел пожар на заводе «АвтоВАЗ».

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