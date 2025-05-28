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В России назвали способ, который остановит иммунное старение

Врач Кривонос: медицина здорового долголетия остановит иммунное старение
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Shutterstock

Развитие медицины здорового долголетия в России поможет остановить иммунное старение. Об этом на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия» рассказала доктор медицинских наук, заслуженный врач России, заместитель руководителя аппарата Правительства РФ Ольга Кривонос, передает kp.ru.

«Ученые выяснили, что механизм старения запускается уже в 25-29 лет. При этом в любом возрасте можно и нужно начинать заниматься профилактикой, чтобы удлинить период здоровой и активной жизни», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, медицина здорового долголетия подразумевает воздействие на предриски до появления рисков, которые могут грозить развитием болезней. Чтобы снизить хроническое скрытое воспаление и замедлить старение, она призвала прибегать к противовоспалительной терапии, а также фототерапии (лечение светом). Кроме того, добиться замедления темпов старения поможет прием мелатонина, добавила Кривонос.

Британские ученые из Университета Аберистуита до этого предложили новый метод оценки возрастных изменений, помогающий определить качество своего старения. Для более полной оценки старения ученые рекомендуют обратить внимание на когнитивные функции, включая тест на переключение внимания (соединение цифр и букв по порядку вида 1-А, 2-Б и так далее), задачу Струпа (называние цвета, которым написано слово, а не самого слова) и двойные задачи: ходьба с одновременным счетом в обратном порядке.

Ранее ученые назвали продукты, обращающие вспять мужское старение.

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