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Ученые назвали продукты, обращающие вспять мужское старение

Aging: куркума, зеленый чай и ягоды омолаживают мужской организм на 1,2 года
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Pexels

Американские ученые из Вашингтонского университета и Национального университета естественной медицины установили, что регулярное употребление определенных растительных продуктов может уменьшать эпигенетический возраст — показатель старения на клеточном уровне. Исследование опубликовано в научном журнале Aging.

Специалисты проанализировали данные мужчин 50–72 лет, участвовавших в восьминедельной программе здорового образа жизни.

Используя эпигенетические часы Хорвата, они обнаружили, что участники, потреблявшие больше продуктов с метиладаптогенами (куркума, розмарин, чеснок, ягоды, зеленый чай и чай улун), демонстрировали более выраженное снижение биологического возраста. Эффект сохранялся даже после учета таких факторов, как изменение веса и исходные показатели старения.

Метиладаптогены — природные соединения, влияющие на метилирование ДНК, процесс, регулирующий активность генов. Ранее было доказано, что эти вещества способствуют здоровому старению и снижают риск возрастных заболеваний.

В текущем исследовании их действие подтвердилось на эпигенетическом уровне: у любителей чая улун и ягод, например, биологический возраст оказался в среднем на 1,21 года меньше ожидаемого.

Хотя выборка исследования была небольшой и включала только мужчин среднего возраста, результаты согласуются с данными о пользе средиземноморской и японской диет.

Работа предлагает простую стратегию: обогащение рациона полифенолами из растительных источников может стать эффективным способом поддержания долголетия.

Ранее ученые назвали элемент, избыток которого в рационе ускоряет старение.

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