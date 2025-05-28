Россиянам посоветовали принять меры для защиты от чикунгуньи

Лихорадка чикунгунья передается через комариные укусы, поэтому лучшая мера профилактики заболевания – это защита от насекомых. Об этом в беседе с aif.ru рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев.

Специалист призвал россиян относиться серьезнее к комариным укусам и стараться от них защититься. В том числе важно применять специальные репелленты, а также носить закрытую одежду.

«Окна должны быть закрыты специальными сетками. Также нужно избегать возможных контактов с вирусоносителями, заболевшими людьми», — заключил врач.

Напомним, 26 мая российское посольство на Шри-Ланке сообщило о самой активной вспышке лихорадки чикунгунья за последние 20 лет. В посольстве отметили, что переносчиками заболевания являются желтолихорадочные комары, которые наиболее активны в дневное время суток. Симптомы проявляются через 2-12 дней после укуса. У пациентов наблюдается сильная боль в суставах, внезапное повышение температуры и кожная сыпь.

Роспотребнадзор сообщил, что держит ситуацию на контроле. В частности, для обеспечения безопасности в пунктах пропуска на границе РФ задействована система «Периметр», которая позволяет выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний. Кроме того, в стране проводится мониторинг циркуляции комаров, переносчиков вируса.

Ранее на заморской территории Франции объявили эпидемию чикунгуньи.