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Кафе в Саратове закрыли из-за отравления 10 посетителей

В Саратове закрыли грузинский ресторан из-за 10 случаев отравления посетителей
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Depositphotos

Кафе в Саратове закрыли на 60 суток после 10 случаев отравления среди посетителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Саратовской области.

Речь идет о заведении «Грузинская лавка», расположенном на проспекте Столыпина. С прошлой пятницы, 2 мая, кафе не работает, так как в ходе проверки, прошедшей в конце апреля, специалисты нашли ряд нарушений, включая несоблюдение требований по хранению и приготовлению пищевых продуктов, а также отсутствие медосмотра у некоторых сотрудников, а у двух работников в крови были выявлены антитела к бактерии сальмонеллы.

Перед этим в больницы города с острой кишечной инфекцией попали 10 человек, ранее посещавших ресторан, четырем из них поставили окончательный диагноз «сальмонеллез». В итоге суд счел деятельность кафе небезопасной и закрыл его на два месяца. Теперь персонал должен пройти еще одно медосвидетельствование.

Ранее три школьницы отравились спиртным и веществами на концерте рэперов в Петербурге.

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