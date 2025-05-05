В Петербурге школьницы отравились спиртным и веществами на концерте рэперов

Mash: в Петербурге три подростка отравились на концерте рэперов в клубе

В Петербурге школьниц госпитализировали после концерта рэперов Kai Angel и 9mice. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в клубе «А2». Одна из пострадавших якобы стояла в очереди в клуб, когда неизвестный молодой человек предложил ей водку.

Еще одна девушка отравилась психотропными веществами. У нее нашли ампулу с запрещенным веществом. Сейчас пострадавшая находится в тяжелом состоянии, медики оказывают ей необходимую помощь.

Третья девушка, их сверстница, также отравилась, но подробности не уточняются.

Помимо школьниц в больницу попал мужчина, который, по данным канала, также находился в клубе. Он выпил слишком много алкоголя.

До этого в Петербурге девушка заявила об изнасиловании на концерте Boulevard Depo в «А2». По ее словам, в компании неизвестных она выпила предложенный напиток и почувствовала недомогание, после чего молодые люди ее якобы изнасиловали. Позже выяснилось, что школьница выдумала эту историю.

Ранее московскую школьницу изнасиловали после того как она попробовала странную колу.