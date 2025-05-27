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Судьба почти 800 жителей курского приграничья до сих пор остается неизвестной

ТАСС: 789 жителей курского приграничья считаются пропавшими без вести
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Semyon Prudiy/Shutterstock/FOTODOM

Судьба почти 800 человек из приграничных районов Курской области, включая детей, до сих пор остается неизвестной. Об этом сообщил ТАСС прокурор региона Алексей Цуканов в ходе круглого стола на тему «Курская область — форпост России, сохранение исторической памяти и правды».

Он отметил, что в настоящее время неизвестна судьба 789 человек, в том числе четырех несовершеннолетних.

24 мая врио губернатора лично встретил в Курске автобус с освобожденными из украинского плена жителями региона. Хинштейн рассказал, что 18 человек прибыли на территорию одного из пунктов временного размещения. Нескольких из них сразу встретили родственники, отметил врио губернатора. Еще двух человек доставили на скорой помощи в больницу. По словам врио главы региона, в настоящее время они находятся под присмотром врачей.

23 мая Хинштейн сообщил, что раненному в результате удара дрона Вооруженных сил Украины главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву успешно провели операцию в Национальном медицинском центре травматологии и ортопедии.

Ранее Путин обозначил главную задачу для обеспечения безопасности в приграничье.

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