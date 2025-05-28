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Россиянам рассказали, как правильно выбирать томаты для разных блюд

Агроном Милинко: для салатов подходят томаты с тонкой кожицей
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Freepik.com

Выбор качественных томатов является залогом успеха при приготовлении множества блюд. К примеру, для салатов не подходят помидоры с толстой кожицей, поскольку они не обладают насыщенным ароматом. Об этом в беседе с РИАМО рассказала главный агроном компании «Пиканта» Савич Милинко.

«Для салатов лучше выбирать мясистые, ароматные сорта с тонкой кожицей и насыщенным вкусом, например, «Бычье сердце», «Белый налив», «Бабушкино» или черри. Для консервации и засолки хорошо подходят плотные и средние по размеру плоды, такие как «Катя» или «Де Барао». Для соусов идеальны сливовидные сорта», — детализировала эксперт.

Она также напомнила, что томаты — это ценный источник витаминов, минералов и антиоксидантов, которые поддерживают здоровье сердца, иммунитета и кожи.

Согласно прогнозам финансового аналитика, преподавателя Института международных экономических связей Юлианы Сорокиной, огурцы в июне могут подешеветь на 19%, а помидоры — на 15% по сравнению с маем. При этом, по ее словам, цены на отдельные категории товаров, в частности молочную продукцию и кондитерские изделия, могут вырасти в среднем на 9%.

Ранее аналитики сравнили стоимость овощного рагу в России и США.

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