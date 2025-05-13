Аналитики сравнили стоимость овощного рагу в России и США

«Чек Индекс»: овощное рагу в США на треть дороже, чем в России

Стоимость набора продуктов для овощного рагу в США на треть дороже, чем в России. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе аналитического ресурса «Чек Индекс».

Аналитики в апреле 2025 года сравнили стоимость набора продуктов для овощного рагу в Америке и России, включая молоко пастеризованное 1 л, твердый сыр 1 кг, помидоры 1 кг, огурцы 1 кг, картофель 1 кг, красный перец 1 кг и куриное мясо 1 кг. Расчет американских продуктов в рублях был сделан по курсу 86 рублей за доллар.

Выяснилось, что молоко в России дешевле, чем в США, на 17,5%, красный перец — в 3,4 раза, твердый сыр — на 22,9%, куриное мясо — на 28,2%, картофель — на 33,3%. Помидоры в России оказались дороже на 13,1%, чем в США. Цена на огурцы в обеих странах была практически одинаковая, но в РФ немного дороже (+0,9%).

«Общая стоимость указанных продуктов (условный набор продуктов для овощного рагу) в РФ составляет 2006 рублей, в популярных сетевых магазинах США — 2754 рубля, на 37% дороже, чем в России. Если перевести эту разницу в доллары, набор продуктов в РФ будет на уровне $23,3, в США $32,0. Таким образом, в России данный набор продуктов в долларовом эквиваленте доступнее на 27%», — отметили аналитики.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожали бананы.