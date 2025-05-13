Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аналитики сравнили стоимость овощного рагу в России и США

«Чек Индекс»: овощное рагу в США на треть дороже, чем в России
close
Александр Рюмин/ТАСС

Стоимость набора продуктов для овощного рагу в США на треть дороже, чем в России. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе аналитического ресурса «Чек Индекс».

Аналитики в апреле 2025 года сравнили стоимость набора продуктов для овощного рагу в Америке и России, включая молоко пастеризованное 1 л, твердый сыр 1 кг, помидоры 1 кг, огурцы 1 кг, картофель 1 кг, красный перец 1 кг и куриное мясо 1 кг. Расчет американских продуктов в рублях был сделан по курсу 86 рублей за доллар.

Выяснилось, что молоко в России дешевле, чем в США, на 17,5%, красный перец — в 3,4 раза, твердый сыр — на 22,9%, куриное мясо — на 28,2%, картофель — на 33,3%. Помидоры в России оказались дороже на 13,1%, чем в США. Цена на огурцы в обеих странах была практически одинаковая, но в РФ немного дороже (+0,9%).

«Общая стоимость указанных продуктов (условный набор продуктов для овощного рагу) в РФ составляет 2006 рублей, в популярных сетевых магазинах США — 2754 рубля, на 37% дороже, чем в России. Если перевести эту разницу в доллары, набор продуктов в РФ будет на уровне $23,3, в США $32,0. Таким образом, в России данный набор продуктов в долларовом эквиваленте доступнее на 27%», — отметили аналитики.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожали бананы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами