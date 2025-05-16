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Россиянам пообещали резкое снижение цен на огурцы и помидоры

Экономист Сорокина: в июне огурцы подешевеют на 19%, а помидоры — на 15%
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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Огурцы в июне могут подешеветь на 19%, а помидоры — на 15% по сравнению с маем, спрогнозировала для «Газеты.Ru» финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина.

«Предварительные оценки свидетельствуют о том, что цены на отдельные категории товаров, в частности молочную продукцию и кондитерские изделия, могут вырасти в среднем на 9%. С другой стороны, ожидается снижение цен на сезонные овощи и фрукты, такие как огурцы и помидоры. Предполагается, что стоимость огурцов может упасть на 19%, а помидоров — на 15%», — отметила Сорокина.

По данным Росстата, годовая инфляция на начало мая снизилась до 10,2% после трех недель на уровне 10,4%. В 2024 году темпы роста цен достигли 9,52% в годовом выражении. Банк России прогнозирует инфляцию на уровне 7,0–8,0% в 2025 году, с возвращением к целевому уровню в 4% в 2026 году. Минэкономразвития повысило прогноз инфляции на 2025 год до 7,6%, что значительно выше предыдущей оценки в 4,5%, представленной в сентябре 2024 года. Международный валютный фонд ожидает снижения инфляции в России до 4,0% в 2025 году.

Ранее сообщалось, что яйца и молоко в июне могут подешеветь на 2%.

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