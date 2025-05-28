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Россиянину, набравшему 10 кредитов за неделю, не списали долги в суде

Верховный суд отказался списать долги россиянину, взявшему за неделю 10 кредитов
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Shutterstock/KieferPix

Верховный суд Российской Федерации отказался списать долги мужчине, взявшему за неделю 10 кредитов в восьми разных банках. Там заявили, что гражданин воспользовался задержкой обновления информации о займах в бюро кредитных историй и не раскрыл истинные цели получения средств, чем лишил кредиторов возможности «объективно оценить риски», пишет газета «Коммерсантъ».

Потребительские кредиты на общую сумму 7,4 миллиона рублей россиянин оформил осенью 2022 года и несколько месяцев вносил платежи. Потом мужчину уволили, и он подал на банкротство. При завершении процедуры ряд банков настаивал на несписании непогашенных долгов.

Первая инстанция поддержала точку зрения кредиторов, апелляция, наоборот, списала все долги, но окружная кассация снова заявила о правоте кредитных организаций. Решение последней устояло и в ВС, куда мужчина обратился, настаивая, что не обманывал кредиторов, а его зарплаты на момент получения кредитов хватало на их обслуживание.

24 мая официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сказала, что ведомство не разрабатывает законопроектов, ограничивающих выдачу кредитов гражданам. Волк тем самым опровергла появившиеся в СМИ сообщения о якобы готовящемся «тотальном запрете».

Информация стала следствием ошибочной интерпретации слов замначальника следственного департамента МВД Данила Филиппова на форуме Positive Hack Days 2025.

Ранее более 3,5 млн россиян уже оформили самозапрет на кредиты.

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