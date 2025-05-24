МВД России опровергло слухи о планах запрета кредитов для граждан

МВД России не разрабатывает законопроектов, ограничивающих выдачу кредитов гражданам. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, опровергнув появившиеся в СМИ сообщения о якобы готовящемся «тотальном запрете».

Информация стала следствием ошибочной интерпретации слов замначальника следственного департамента МВД Данила Филиппова на форуме Positive Hack Days 2025.

На дискуссионной площадке Филиппов предложил усилить уже существующий механизм «самозапрета» на дистанционное оформление кредитов. Эта функция позволяет гражданам добровольно ограничить возможность взятия займов через интернет. Однако его комментарий был воспринят как инициатива о введении новых законодательных ограничений.

«МВД России не готовит изменений в законы, связанные с кредитованием граждан. Речь шла исключительно о совершенствовании мер защиты от мошенничества», — подчеркнула Волк.

Профильные подразделения ведомства совместно с другими структурами работают над разработкой новых методов борьбы с дистанционным мошенничеством, улучшением системы «самозапрета»: обсуждается возможность автоматического подключения функции для всех пользователей «Госуслуг» с правом ее отключения в личном кабинете.

«Автоматическое включение защиты могло бы повысить безопасность. Граждане сами смогут решать, нужно ли им это», — пояснила Волк идею Филиппова.

24 мая сообщалось, что министерство внутренних дел обсуждает возможность введения полного запрета на кредиты как способ борьбы с мошенниками. В ведомстве считают, что подобная мера позволит «защитить всех». Какие схемы используют злоумышленники и как с ними борются правоохранители — в материале «Газеты.Ru».

Ранее более 3,5 млн россиян уже оформили самозапрет на кредиты.