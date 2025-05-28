Родителям рассказали, как выбрать подарок ребенку к окончанию учебного года

В конце учебного года родителям важно отметить успехи ребенка и вдохновить его на новые достижения. Важно выбрать не просто приятный подарок, а подобрать такой, который станет поддержкой и стимулом для развития. Об этом в беседе с РИАМО сообщил директор по маркетингу modi Максим Кирьянов.

«Лучший выбор — это товары, поддерживающие творческие способности, физическую активность и интеллектуальный рост. Наборы для творчества, спортивный инвентарь, развивающие игры и головоломки — все это помогает ребенку раскрыть потенциал и укрепить уверенность в себе», — сказал эксперт.

Также, по его словам, важно учитывать интересы ребенка, чтобы подарок не только «расширял горизонты», но и соответствовал предпочтениям.

Старший научный сотрудник кафедры психологии образования и педагогики МГУ, кандидат психологических наук Анастасия Сиднева до этого рассказала, как устроить ребенку полезные летние каникулы.

Она посоветовала ограничить регулярные дополнительные занятия, которые посещает школьник. При этом, по ее словам, важно обговорить с ребенком, сколько времени ему необходимо на отдых, чтобы со свежими силами вернуться в кружки и секции.

Ранее россияне рассказали, сколько потратят на детский досуг летом.