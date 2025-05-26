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Родителям рассказали, как устроить ребенку полезные летние каникулы

Психолог Сиднева: не стоит нагружать ребенка задачами во время летних каникул
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Iryna Inshyna/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы каникулы не были бессмысленными и в то же время не утомили ребенка из-за отсутствия отдыха, родителям следует заранее обсудить со школьником примерный план на лето. Такой совет в беседе с газетой «Взгляд» дала старший научный сотрудник кафедры психологии образования и педагогики МГУ, кандидат психологических наук Анастасия Сиднева.

«Это большое заблуждение, что во время учебного года, а также после его окончания родитель обязан «нагружать», а ребенок — «нагружаться». Да, мы несем ответственность за образование наших детей. Но не стоит забывать, что мы несем и другую ответственность — за то, чтобы научить их, например, определять, устали они или нет, голодны или нет, тепло им или холодно», — сказала эксперт.

Она добавила, что в летний период стоит ограничить регулярные дополнительные занятия, которые посещает школьник. При этом, по ее словам, важно обговорить со школьником, сколько времени ему необходимо на отдых, чтобы со свежими силами вернуться в кружки и секции.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова до этого заявила, что во время каникул школьников не стоит загружать домашней работой, но обязательно просить почитать — минимум час в день. По словам депутата, поступает много жалоб от родителей на то, что у детей не остается времени на прогулку, на отдых, на игры, но это не значит, что во время каникул ребенок не должен брать в руки книгу.

Ранее россияне рассказали, сколько потратят на детский досуг летом.

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