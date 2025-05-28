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Детский омбудсмен прокомментировала ситуацию с пострадавшими в Иркутской области

Львова-Белова: пострадавшим в Иркутской области детям оказывается нужная помощь
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Пострадавшим в результате вечеринки в Иркутской области детям и их семьям оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

По словам омбудсмена, в результате происшествия погибли пять подростков, в том числе сам нападавший. Еще четверо несовершеннолетних госпитализированы с различными ранениями.

«Обсудили ситуацию с губернатором региона Игорем Кобзевым. Детям и семьям оказывается необходимая помощь, работают психологи. В Байкальске развернут оперативный штаб», — сообщила Львова-Белова.

Инцидент произошел 28 мая, в частном доме в СНТ «Горный Байкал. 17-летний подозреваемый напал с ножом на участников вечеринки. Возбуждено уголовное дело, власти Байкальска объявили трехдневный траур.

Ранее брат подозреваемого в нападении на вечеринке в Иркутской области рассказал детали произошедшего.

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