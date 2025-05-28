На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Не мог убить»: брат подозреваемого в нападении на вечеринке рассказал детали произошедшего

РЕН ТВ: брат напавшего на детей подростка в Байкальске заявил о его невиновности
close
Telegram-канал SHOT

Брат подозреваемого в убийстве четверых подростков в Иркутской области заявил, что юноша был добрым и отзывчивым и не был способен на убийство. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам родственника подозреваемого, дети отдыхали на даче его родителей. Изначально ожидалось, что в гости придут только пятеро школьников, но на вечеринку пришло значительно больше, среди присутствующих он никого не знал. Молодой человек отметил, что юноша был добрым и отзывчивым.

«Я уверен, что это не он», — сообщил брат подозреваемого.

Родственник также рассказал, что мать нападавшего сейчас плохо себя чувствует.

Инцидент произошел 28 мая, в частном доме в СНТ «Горный Байкал 17-летний подозреваемый напал с ножом на участников вечеринки. На месте погибли четверо несовершеннолетних и сам убийца. Еще четверо детей госпитализированы с ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело, власти Байкальска объявили трехдневный траур.

Ранее расследование убийства четверых подростков в Байкальске взяли на контроль в СК России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами