«Не мог убить»: брат подозреваемого в нападении на вечеринке рассказал детали произошедшего

РЕН ТВ: брат напавшего на детей подростка в Байкальске заявил о его невиновности

Брат подозреваемого в убийстве четверых подростков в Иркутской области заявил, что юноша был добрым и отзывчивым и не был способен на убийство. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам родственника подозреваемого, дети отдыхали на даче его родителей. Изначально ожидалось, что в гости придут только пятеро школьников, но на вечеринку пришло значительно больше, среди присутствующих он никого не знал. Молодой человек отметил, что юноша был добрым и отзывчивым.

«Я уверен, что это не он», — сообщил брат подозреваемого.

Родственник также рассказал, что мать нападавшего сейчас плохо себя чувствует.

Инцидент произошел 28 мая, в частном доме в СНТ «Горный Байкал 17-летний подозреваемый напал с ножом на участников вечеринки. На месте погибли четверо несовершеннолетних и сам убийца. Еще четверо детей госпитализированы с ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело, власти Байкальска объявили трехдневный траур.

Ранее расследование убийства четверых подростков в Байкальске взяли на контроль в СК России.