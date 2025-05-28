В Байкальске объявили траур после гибели подростков на дне рождения

Власти Байкальска объявили трехдневный траур после трагедии на детском дне рождения, где погибли пятеро подростков. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным городской администрации, траур продлится трое суток. Напомним, трагедия произошла в Байкальске, где группа подростков отмечала день рождения 15-летней девочки.

17-летний подозреваемый напал с ножом на всех участников вечеринки. На месте погибли четверо несовершеннолетних и сам убийца. Еще четверо детей госпитализированы с ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Петербурге мужчина попал в реанимацию после конфликта с подростками. Между двумя подростками и 35-летним мужчиной возникла ссора, в ходе которой один из юношей выхватил нож и ударил им оппонента в грудь. Пострадавший сумел добраться до дома, но вечером его состояние ухудшилось, он госпитализирован. Состояние раненого медики оценивают как тяжелое. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Нападавшие задержаны, обстоятельства конфликта устанавливаются.

Ранее в Выборге неизвестный изрезал ножом восьмиклассника.