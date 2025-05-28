В московских аэропортах из-за ограничений на запасные аэродромы «ушли» 55 самолетов

Из-за ограничений в московских аэропортах Домодедово, Внуково, Жуковский и Шереметьево отменили 62 рейса, еще 55 самолетов ушли на запасные аэродромы. Об этом рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«По данным на 10.00 мск среды, на запасные аэродромы 28 мая из-за временных ограничений на использование воздушного пространства «ушли» 55 самолетов»‎, — написал он.

Кореняко отметил, что ситуация в столичных аэропортах находится на контроле Росавиации и Минтранса. Представитель ведомства подчеркнул, что ограничения вводятся из соображений безопасности.

До этого сообщалось, что в московских аэропортах с 07:15 мск сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС).

Ограничения действовали на фоне атаки БПЛА. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин после полуночи в своем Telegram-канале сообщил, что на подлете к столице были уничтожены уже более десяти дронов.

Россия будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин четко обозначил: «хулиганить беспилотниками» на территории страны не позволят. Представитель Кремля также отметил, что удары по гражданским объектам в российских регионах игнорируются западными СМИ и политиками, несмотря на их масштаб. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.