Россиянин приговорен к 22 годам лишения свободы за госизмену и теракт

Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя города Железногорска Курской области к 22 годам лишения свободы по статьям УК РФ о совершении государственной измены и террористического акта. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Курской области.

Отмечается, что дело рассматривалось в помещении Курского областного суда в закрытом режиме.

По данным УФСБ РФ по Курской области, 30-летний россиянин Сергей Черноокий, уроженец Украины, в период с ноября прошлого года по февраль текущего года собрал и передал украинской службе безопасности информацию относительно объектов транспортной инфраструктуры на территории Железногорского района.

Кроме того, мужчина совершил взрыв перед местной общественной приемной политической партии в Железногорске, чем причинил имущественный ущерб. Черноокий подготовил и совершил в составе организованной группы террористический акт (поджог) в филиале благотворительной организации в Курске.

Вину россиянин признал и раскаялся в содеянном.

Суд назначил ему наказание в виде 22 лет лишения свободы. Первые пять лет мужчина проведет в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима. А также Черноокий обязан выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. После освобождения его свобода будет ограничена на два года.

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