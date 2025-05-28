В музее опровергли незаконность экскурсии в монумент «Родина-мать», где умер ректор МГАФК

Экскурсия в монумент «Родина-мать зовет!», во время которой умер ректор Московской государственной академии физической культуры Николай Чесноков, была законной. Об этом «Газете.Ru» заявили в музее-заповеднике «Сталинградская битва». Там уточнили, что членам делегации разъясняли меры безопасности перед посещением, а когда Чеснокову стало плохо при спуске, первую помощь ему пытались оказать сотрудники.

«22.05.2025 г. по обращению ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» в соответствии с утвержденной инструкцией был разрешен допуск представителей официальной делегации внутрь скульптуры «Родина-мать зовет!» в целях ознакомительного осмотра. Предварительно им были разъяснены правила посещения и меры безопасности. После проведения ознакомительного осмотра внутреннего пространства скульптуры «Родина-мать зовет!» во время спуска вниз одному из посетителей стало плохо. Сотрудниками музея была оказана первая помощь, немедленно вызвана бригада скорой медицинской помощи, к сожалению, он умер до ее прибытия», — сказали там.

22 мая в голове монумента «Родина-мать» было обнаружено тело мужчины. Это был участник экскурсии, которую проводили на территории памятника-ансамбля. Позднее стало известно, что погибший — 68-летний ректор Московской государственной академии физической культуры, академик РАЕН Николай Чесноков. По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

После ЧП некоторые СМИ сообщили, что экскурсия могла быть незаконной, а Чесноков прошел внутрь монумента без специального пропуска.

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