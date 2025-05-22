В голове «Родины-матери» умер ректор московского вуза. Он мог попасть в скульптуру нелегально

Shot: у ректора МГАФК на экскурсии в Волгограде, предположительно, оторвался тромб

В голове скульптуры «Родина-мать зовет!» обнаружили тело мужчины. Погибшим оказался ректор Московской государственной академии физической культуры Николай Чесноков. По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб, СК уже начал проверку по факту случившегося. Что известно о гибели ректора столичного вуза — в материале «Газеты.Ru».

Что произошло

Об обнаружении тела пожилого мужчины в голове скульптуры днем 22 мая сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, незадолго до смерти погибшему стало плохо, спасти его не удалось. Дверь, через которую туристы попадают внутрь, закрыли. Желающим пройти на экскурсию объясняют, что проход закрыт по техническим причинам. На место происшествия прибыли правоохранители, они устанавливают обстоятельства случившегося.

«По факту смерти мужчины органами СКР организована процессуальная проверка. По предварительным данным, смерть мужчины не носит признаков криминального характера. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе ГУ СК по Волгоградской области.

Внутрь скульптуры мужчина мог попасть в ходе нелегальной экскурсии, сообщил Telegram-канал Mash.

«Со слов местных, такие экскурсии — редкая и незаконная практика. Но самые смелые как раз доходят до головы. Также можно пробраться в меч, но находиться там опасно из-за подвижности конструкции», — уточнили журналисты.

Источники SHOT подтвердили, что Николай Чесноков поднялся наверх в составе экскурсионной группы. В Волгограде проходил фестиваль вузов физкультуры. В город приехали по 20 человек от 14 учебных заведений страны, в том числе и погибший ректор. В ходе поездки гости захотели побывать внутри главной достопримечательности, монумента «Родина-мать зовет!» Экскурсовода уже доставили на допрос: по предварительным данным, Чесноков прошел внутрь без специального пропуска.

Ректор МГАФК умер из-за оторвавшегося тромба, отметили журналисты. Как отметил Telegram-канал «112», у мужчины прихватило сердце, а окончательный ответ о причинах смерти даст судмедэкспертиза.

В пресс-службе музея-заповедника «Сталинградская битва» сообщили, что 22 мая проводили экскурсию по мемориальному комплексу для официальной делегации VII Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы физического воспитания и адаптивной физической культуры в сфере образования».

«После проведения ознакомительного осмотра внутреннего пространства скульптуры «Родина-мать зовет!» во время спуска вниз одному из участников стало плохо. Сотрудниками музея была оказана первая помощь, немедленно вызвана бригада скорой медицинской помощи, к сожалению, он умер до ее прибытия. По предварительной информации смерть наступила по естественным причинам. Музей-заповедник выражает глубокие соболезнования родственникам и коллегам Николая Николаевича Чеснокова», — добавили там.

Что известно о погибшем

Пресс-служба МГАФК подтвердила сообщения о смерти ректора.

«С прискорбием сообщаем, что на 69-м году жизни скоропостижно скончался ректор Московской государственной академии физической культуры Чесноков Николай Николаевич, доктор педагогических наук, профессор, академик РАЕН. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память», — сообщили в вузе.

Там добавили, что о дате, месте и времени прощания с ректором сообщат позже.

Николай Чесноков был мастером спорта по легкой атлетике, с 2014 года входил в состав экспертного совета при министерстве спорта России. МГАФК возглавил в мае 2023 года. Профессор подготовил 11 кандидатов и двух докторов педагогических наук, был председателем центральной предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физическая культура».

В связи со смертью ректора МГАФК соболезнования выразил и коллектив Ульяновского государственного университета.