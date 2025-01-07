В Подмосковье под окнами многоэтажки нашли тела двоих парней

Под окнами многоэтажки в подмосковном Пушкино нашли тела двоих 23-летних парней. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, тела Степана и Исфандиёра нашли еще 3 января. По словам очевидцев, они выпали из окна 22-этажного дома на Ярославском шоссе друг за другом. Причем один из них выпал голым, а второй был одет.

Прибывшие на место трагедии полицейские не сразу смогли попасть в квартиру, где были молодые люди. Дверь пришлось вскрывать. Квартира принадлежала маме Степана. Оттуда во время обыска изъяли три телефона и ноутбук.

Как рассказали знакомые молодых людей, погибшие дружили с младших классов. По предварительной версии, в день трагедии Степан и Исфандиёр забрали закладку и уже в квартире приняли наркотики.

До этого в Екатеринбурге девушка выпала из окна девятого этажа во время застолья. Незадолго до трагедии она отмечала день рождения со знакомыми, но в какой-то момент между гостями и именинницей возник конфликт. Травмы девушки после падения оказались несовместимы с жизнью.

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