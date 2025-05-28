Врач назвала симптомы, которые указывают на образование комка в желудке

Запах изо рта и появление дискомфорта в желудке могут сигнализировать об образовании фитобезоара — комка, который появляется на фоне употребления большого количества растительной клетчатки. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, взрослому человеку рекомендуется потреблять не более 25–30 г пищевых волокон в сутки.

«Употребление сверх этого повышает риски образования такого комка. <...> Свою роль могут сыграть и анатомические особенности строения кишечника и желудка. Например, наличие дополнительных желудочных складок», — добавила Русакова.

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Харитонов до этого говорил, что мнение о том, что острая пища может повредить слизистую желудка, является мифом, на самом деле она даже может принести пользу. По его словам, в остром перце содержится капсаицин, который способен активизировать микроциркуляцию в организме, укрепить защиту слизистой и стимулировать образование слизи. Харитонов добавил, что острая еда может снизить чувствительность к болям у пациентов с хроническими болезнями желудка, если употреблять ее регулярно.

Ранее врач назвала опасные последствия резекции желудка.