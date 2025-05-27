Врач назвала опасные последствия резекции желудка

Резекция желудка является одной из наиболее востребованных бариатрических операций, позволяющей пациентам снижать вес. Однако такое вмешательство чревато серьезными последствиями для здоровья. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила врач-диетолог Маргарита Королева.

Она пояснила, что после резекции желудка может не только снизиться масса тела, но и появиться дефицит важных микроэлементов.

«Следствием таких подходов являются серьезные заболевания, обусловленные дефицитом минеральных веществ и, собственно, вводимые извне витаминно-минеральные комплексы не всегда могут скомпенсировать потери. Поэтому необходима помощь психологов прежде и согласие на последствия», — предупредила специалист.

Недавно британские ученые из Бристольского университета провели крупнейшее на сегодня исследование бариатрических операций, установив наиболее эффективный метод лечения тяжелой формы ожирения.

Команда проанализировала данные операций 1346 пациентов, собранные за шесть лет. Оказалось, что лучший результат в избавлении от избыточной массы тела обеспечивает шунтирование желудка.

Ранее россиянам назвали продукты, которые провоцируют ожирение.