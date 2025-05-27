На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач назвала опасные последствия резекции желудка

Врач Королева: резекция желудка может привести к серьезным заболеваниям
close
Vslv/Wikimedia

Резекция желудка является одной из наиболее востребованных бариатрических операций, позволяющей пациентам снижать вес. Однако такое вмешательство чревато серьезными последствиями для здоровья. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила врач-диетолог Маргарита Королева.

Она пояснила, что после резекции желудка может не только снизиться масса тела, но и появиться дефицит важных микроэлементов.

«Следствием таких подходов являются серьезные заболевания, обусловленные дефицитом минеральных веществ и, собственно, вводимые извне витаминно-минеральные комплексы не всегда могут скомпенсировать потери. Поэтому необходима помощь психологов прежде и согласие на последствия», — предупредила специалист.

Недавно британские ученые из Бристольского университета провели крупнейшее на сегодня исследование бариатрических операций, установив наиболее эффективный метод лечения тяжелой формы ожирения.

Команда проанализировала данные операций 1346 пациентов, собранные за шесть лет. Оказалось, что лучший результат в избавлении от избыточной массы тела обеспечивает шунтирование желудка.

Ранее россиянам назвали продукты, которые провоцируют ожирение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами