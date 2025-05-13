Врач ответил, вредит ли острая пища желудку

Мнение о том, что острая пища может повредить слизистую желудка, является мифом, на самом деле она даже может принести пользу. Об этом kp.ru рассказал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Харитонов.

«Cами по себе какие бы то ни было продукты не способны разъедать или обжигать слизистую желудка. Перец в том числе. Более того, его жгучий компонент, вещество капсаицин, не то, что не повреждает слизистую, а может даже помочь улучшить ее состояние», – пояснил специалист.

По его словам, в остром перце содержится капсаицин, который способен активизировать микроциркуляцию в организме, укрепить защиту слизистой и стимулировать образование слизи.

Харитонов добавил, что острая еда может снизить чувствительность к болям у пациентов с хроническими болезнями желудка, если употреблять ее регулярно.

Доктор Дэниел Элдридж, старший преподаватель химии в Технологическом университете Суинберна (Австралия) до этого говорил, что для быстрого устранения жжения и боли во рту после употребления острой пищи можно выпить молоко или съесть мороженое, а также поместить в полость рта небольшое количество масла. Вода со льдом и пиво, напротив, не принесут облегчения.

Ранее врач объяснила, как по языку понять, что с желудком что-то не так.