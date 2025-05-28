«Хладнокровное покушение». В Московском зоопарке пытались отравить редкого леопарда

Полиция и прокуратура выясняют обстоятельства инцидента в Московском зоопарке, где неизвестный пытался отравить животных, бросив таблетки в вольеры. В одном из них находился редкий дальневосточный леопард Мизер. Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова называет произошедшее осознанным покушением. Правоохранительные органы ведут поиск подозреваемого. За убийство краснокнижного животного предусмотрена уголовная ответственность — до 9 лет и штраф до 2 млн рублей.

Полиция ведет поиски мужчины, пытавшегося отравить животных в Московском зоопарке. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры для установления личности неизвестного, мотивов его действий и обстоятельств произошедшего», — написала Волк в Telegram-канале.

Также к выяснению обстоятельств инцидента в зоопарке подключилась московская прокуратура.

«Пресненская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств инцидента в Московском зоопарке.

По информации Московского зоопарка, неизвестный мужчина бросил в вольер животным таблетки»,

— говорится в Telegram-канале ведомства.

Неизвестные таблетки

Ранее гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что один из посетителей пытался отравить животных.

«В ходе планового осмотра вольеров с рысями и леопардом Мизером были обнаружены разбросанные таблетки неизвестного происхождения. Камеры видеонаблюдения четко зафиксировали момент, когда неизвестный преступник бросал их через ограждения», — говорится в сообщении Акуловой в Telegram.

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Она назвала инцидент «осознанным, хладнокровным покушением» на жизнь животных. Светлана Акулова также сообщила о начале внутреннего расследования и работе с правоохранительными органами для возбуждения уголовного дела.

«Все имеющиеся видеоматериалы будут переданы следствию для установления личности преступника. Мы не исключаем, что за этим стоит чей-то умысел, и если это так – те, кто стоял за этим человеком, также понесут ответственность», — заявила Акулова.

Гендиректор сообщила, что сейчас в Московском зоопарке проводится проверка вольеров, также идет срочная экспертиза обнаруженных таблеток с целью установления их состава.

«Некоторые препараты, даже в малых дозах, смертельно опасны для животных, и если бы сотрудники вовремя не обнаружили угрозу — последствия могли быть необратимыми. Все животные будут дополнительно обследованы, а безопасность на территории — усилена», — подчеркивается в сообщении.

Светлана Акулова подчеркнула, что виновные в происшествии будут найдены и ответят перед судом.

Исчезающий хищник

Дальневосточный леопард Мизер, находившийся в вольере, куда злоумышленник бросил неизвестные таблетки, появился в Московском зоопарке в 2015 году.

Эти животные очень трудно поддаются разведению в неволе. Дальневосточный леопард является самым редким подвидом леопарда и одним из наиболее исчезающих видов диких кошек на планете.

В дикой природе по последним оценкам обитает около 120 особей, основная часть их ареала расположена в юго-западной части Приморского края России, в районе национального парка «Земля леопарда».

Эти хищники занесены в Красную книгу РФ и Международный красный список МСОП как находящиеся под угрозой исчезновения.

Основными причинами критического состояния популяции стали браконьерство, утрата среды обитания, лесные пожары и сокращение кормовой базы.

За убийство дальневосточного леопарда предусмотрена уголовная ответственность. Согласно ст. 258.1 УК РФ, незаконная охота на животных, занесенных в Красную книгу, влечет лишение свободы до 9 лет и штраф до 2 млн рублей.