На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирском зоопарке у манулов родились котята

В Новосибирском зоопарке самка манула Мия родила несколько котят
close
Sake van Pelt/Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило самка редкого дикого кота манула по имени Мия стала мамой. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По словам журналиста, у хищницы этой весной появилось на свет как минимум три котенка. Любопытные малыши уже начали осваивать окружающий мир и с интересом выглядывают из своего домика, а заботливая мама не спускает с них глаз.

Сотрудники зоопарка пока не назвали точное число новорожденных — специалисты продолжают наблюдение за пушистой семьей и пообещали позже поделиться подробностями о точном количестве котят и их самочувствии.

Манулы регулярно приносят потомство в Новосибирском зоопарке. Так, в прошлом году сразу две самки порадовали зоологов — на свет появились 12 котят: пять у одной самки и семь — у другой. Первый случай рождения манульих котят в зоопарке зафиксирован в 1995 году, и с тех пор пушистые хищники чувствуют себя здесь вполне уютно для размножения, рассказывали сотрудники зоопарка.

Ранее в Московском зоопарке родился детеныш краснокнижной черепахи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами