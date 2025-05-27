В Новосибирском зоопарке у манулов родились котята

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило самка редкого дикого кота манула по имени Мия стала мамой. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По словам журналиста, у хищницы этой весной появилось на свет как минимум три котенка. Любопытные малыши уже начали осваивать окружающий мир и с интересом выглядывают из своего домика, а заботливая мама не спускает с них глаз.

Сотрудники зоопарка пока не назвали точное число новорожденных — специалисты продолжают наблюдение за пушистой семьей и пообещали позже поделиться подробностями о точном количестве котят и их самочувствии.

Манулы регулярно приносят потомство в Новосибирском зоопарке. Так, в прошлом году сразу две самки порадовали зоологов — на свет появились 12 котят: пять у одной самки и семь — у другой. Первый случай рождения манульих котят в зоопарке зафиксирован в 1995 году, и с тех пор пушистые хищники чувствуют себя здесь вполне уютно для размножения, рассказывали сотрудники зоопарка.

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