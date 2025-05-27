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Общество
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Не сажать, а лечить: Верховный суд предложил смягчение по наркотическим статьям

Верховный суд предложил смягчить наказание за хранение наркотических средств
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Александр Полегенько/РИА Новости
Верховный суд РФ предложил смягчить наказания по наркотическим статьям. В пояснительной записке к проекту сказано, что преступления в сфере незаконного оборота наркотиков зачастую совершают нуждающиеся в реабилитации, поэтому таких виновных следует направлять на лечение, а не в места лишения свободы. Член СПЧ Ева Меркачева в беседе с «Газетой.Ru» назвала законопроект «грандиозным документом» и заявила, что теперь «людям будет легче».

Верховный суд (ВС) России предложил снизить наказание за незаконный оборот наркотиков, если он не связан со сбытом запрещенных веществ. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) и «Коммерсантъ».

По данным «Ъ», в проекте поправок к Уголовному кодексу РФ, вынесенном на пленум Верховного суда,

виновных предлагается отправлять на лечение от наркозависимости, а не в места лишения свободы.

«Предлагаемые поправки исключают наказание в виде лишения свободы из ч. 1 ст. 228 (приобретение, хранение наркотиков без цели сбыта), ч. 1 ст. 231 УК (культивирование наркотических растений), ст. 233 УК (поделка рецептов на наркотические вещества). Сейчас максимальное наказание по указанным статьям составляет до 3 лет лишения свободы», — говорится в публикации.

Также документ предлагает уменьшить максимальные сроки по ч. 2 ст. 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков в крупном размере) с 10 до 5 лет лишения свободы и по ч. 3 ст. 228 (те же деяния в особо крупном размере) — с 15 до 10 лет.

«Столь суровые меры ответственности и отнесение деяния к категории особо тяжких преступлений не востребованы в судебной практике и ограничивают возможность индивидуализации наказания с учетом конкретных обстоятельств дела и данных о личности подсудимого», — считают в ВС России.

Кроме этого, в пояснительной записке к законопроекту также говорится, что последние 20 лет изменения в законодательстве были направлены на усиление ответственности за незаконный оборот наркотиков, однако анализ судебной практики доказывает необходимость «более взвешенного подхода законодателя к избранию мер ответственности за такие деяния, если они не связаны со сбытом наркотиков».

Там также отмечается, что преступления в сфере незаконного оборота наркотиков зачастую совершают нуждающиеся в реабилитации. В этом случае их заболевание является фактором, побуждающим к совершению преступления. В Верховном суде добавили, что предоставление таким осужденным возможности пройти лечение станет одним из важных средств ресоциализации и профилактики совершения повторных преступлений.

Сколько в России осужденных за оборот наркотиков?

По данным Верховного суда, в России в 2022-2023 годах преступления, связанные с оборотом наркотических средств, психотропных и других запрещенных веществ, составляли значительную долю — 13% от общего числа.

В 2022 году за эти преступления осуждено более 75 тыс. человек. Из них более 41,6 тыс. — за тяжкие и особо тяжкие преступления. В 2023 году этот показатель снизился до 73,6 тыс. человек. В то же время число осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с оборотом наркотиков, увеличилось и составило более 42,5 тыс.

В то же время высоким оставался уровень судимости за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта. В 2022-м по ст. 228 УК РФ было осуждено 57,5 тыс. человек. В 2023 году — 53,8 тыс. лиц.

«Грандиозный документ»

Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) России Ева Меркачева в беседе с «Газетой.Ru» назвала внесенные ВС РФ поправки «грандиозным документом».

«Я рада, что людям будет легче. Это действительно грандиозный документ, который единственный за последние годы направлен на какую-то гуманизацию по 228-й статье. Все прошлые годы было ужесточение, ужесточение, ужесточение. При этом у нас люди, которые просто за попытку могли получить 12 лет, оказывались в тяжелейших условиях, рушились семьи, умирали родители от горя, сами они страдали, потому что часто были просто потребителями, и они не выдерживали тюремных условий, поскольку их надо было лечить», — заявила член СПЧ.

Она также подчеркнула, что «настоящие наркобароны, которые этих молодых людей вовлекают, были на свободе».

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