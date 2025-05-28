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В пяти российских аэропортах сняли ограничения

В аэропортах Владимира, Иваново, Калуги, Костромы и Ярославля сняли ограничения
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Олег Смыслов/РИА Новости

Аэропорты Владимира (Семязино), Иваново (Южный), Калуги (Грабцево), Костромы (Сокеркино) и Ярославля (Туношна) возобновили работу. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«В 08:13 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Представитель Росавиации отметил, что ограничения были введены для обеспечения безопасности.

Ограничения сняли и в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский.

Россия будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин четко обозначил: «хулиганить беспилотниками» на территории страны не позволят. Представитель Кремля также отметил, что удары по гражданским объектам в российских регионах игнорируются западными СМИ и политиками, несмотря на их масштаб. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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