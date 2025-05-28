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Бывший депутат не смог оспорить постановку на профучет в колонии за экстремизм

РИА Новости: экс-депутат Магомедов не смог оспорить профучет в колонии
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Находящемуся в колонии экс-депутату Народного собрания Дагестана Магомеду Магомедову не удалось оспорить постановку на профилактический учет за изучение экстремистской идеологии. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает РИА Новости.

В 2015 году Магомедова приговорили к 16 годам по делу о создании преступной группы, участники которой совершили многомиллионные хищения в банковской сфере. В конце прошлого года он был поставлен на профилактический учет в колонии как изучающий, пропагандирующий, исповедующий либо распространяющий экстремистскую идеологию.

Магомедов не согласился с таким решением, посчитав, что оно было принято с нарушением инструкции по профилактике правонарушений среди осужденных. Однако суд оставил иск бывшего депутата без удовлетворения.

13 мая сообщалось, что в Нальчике задержали 26-летнюю уроженку одного из ближневосточных государств по подозрению в финансировании организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории России.

Ранее суд в Москве заочно приговорил экс-посла Украины по делу об экстремизме.

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