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Против жителя Холмска возбудили дело за нападение на полицейского

СК: в Холмске возбуждено уголовное дело за нападение на полицейского
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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Против 42-летнего жителя города Холмска на Сахалине возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении полицейского. Об этом сообщает следственное управление СК России по региону.

По данным следствия, полицейских вызвали в один из жилых домов, где в подъезде произошла драка. В ходе разбирательства и установления обстоятельств происшествия нетрезвый мужчина схватил сотрудника полиции за куртку, прижал к себе, ударил головой в лицо, а затем стал высказывать угрозы насилия.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции.

В настоящее время следователем ведутся необходимые действия, которые направлены на сбор и закрепление доказательств по делу.

5 мая сообщалось, что в Саратове 50-летний местный житель набросился на полицейского и искусал его.

30 апреля в городе Зеленокумске Ставропольского края возбудили уголовное дело против пятерых мужчин, которых подозревают в применении насилия в отношении представителей власти.

Ранее россиянин предъявил полицейским ружье вместо документов и оказался задержан.

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