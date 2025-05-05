Россиянин предъявил полицейским ружье вместо документов и оказался задержан

В Подмосковье мужчина предъявил сотрудникам полиции ружье вместо документов и оказался задержан. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на проезде Блинова в городе Волоколамске. Полицейские прибыли по вызову местной жительницы, которая сообщила о подозрительном поведении неизвестного мужчины. Они обнаружили гражданина, который подходил под описание, однако тот отказался предъявить документы. Он достал из пакета ружье и направил его в сторону стражей порядка.

В ответ на агрессивные действия правоохранители произвели предупредительный выстрел в воздух. Мужчина попытался скрыться и оказал сопротивление, но был задержан. Злоумышленник оказался ранее судимым жителем городского округа Шаховская 1976 года рождения.

В ходе проверки у него изъяли обрез охотничьего ружья и патроны. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в Находке мужчина устроил стрельбу из ружья с балкона дома.