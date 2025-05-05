Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин предъявил полицейским ружье вместо документов и оказался задержан

В Подмосковье задержали мужчину, предъявившего полиции ружье вместо документов
close
Depositphotos

В Подмосковье мужчина предъявил сотрудникам полиции ружье вместо документов и оказался задержан. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на проезде Блинова в городе Волоколамске. Полицейские прибыли по вызову местной жительницы, которая сообщила о подозрительном поведении неизвестного мужчины. Они обнаружили гражданина, который подходил под описание, однако тот отказался предъявить документы. Он достал из пакета ружье и направил его в сторону стражей порядка.

В ответ на агрессивные действия правоохранители произвели предупредительный выстрел в воздух. Мужчина попытался скрыться и оказал сопротивление, но был задержан. Злоумышленник оказался ранее судимым жителем городского округа Шаховская 1976 года рождения.

В ходе проверки у него изъяли обрез охотничьего ружья и патроны. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в Находке мужчина устроил стрельбу из ружья с балкона дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами