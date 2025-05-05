Пьяный россиянин покусал полицейского и пожалел об этом

В Саратове 50-летний местный житель набросился на полицейского и покусал его. За это нарушение его привлекли к ответственности по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно материалам разбирательства, инцидент произошел 5 марта 2025 года. Нарушитель находился в помещении для задержанных в здании отделения полиции №4. Не желая выполнять требования правоохранителя по привлечению его к административной ответственности по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» КоАП РФ, он оказал сопротивление сотруднику МВД и укусил его за руку.

Суд признал нарушителя виновным и обязал его выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей.

Ранее в Воронеже посетительница МВД укусила за грудь капитана полиции.