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Пьяный россиянин покусал полицейского и пожалел об этом

В Саратове пьяный мужчина покусал полицейского и получил штраф
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Global Look Press

В Саратове 50-летний местный житель набросился на полицейского и покусал его. За это нарушение его привлекли к ответственности по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно материалам разбирательства, инцидент произошел 5 марта 2025 года. Нарушитель находился в помещении для задержанных в здании отделения полиции №4. Не желая выполнять требования правоохранителя по привлечению его к административной ответственности по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» КоАП РФ, он оказал сопротивление сотруднику МВД и укусил его за руку.

Суд признал нарушителя виновным и обязал его выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей.

Ранее в Воронеже посетительница МВД укусила за грудь капитана полиции.

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