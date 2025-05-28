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Президентом Российского еврейского конгресса стал Александр Генцис

Российский еврейский конгресс избрал президентом бизнесмена Александра Генциса
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Валерий Левитин/РИА Новости

Президентом Российского еврейского конгресса (РЕК) стал IT-предприниматель и меценат Александр Генцис. Об этом сообщает официальный Telegram-канал организации.

Сообщается, что президиум организации избрал Генциса президентом на пятилетний срок.

«Сейчас в России уникальный момент, когда мы по крупицам восстанавливаем то, что всегда было в нашей традиции и веками сохраняло еврейский народ: следование заповедям, помощь друг другу, взаимную поддержку», — передает слова мецената пресс-служба РЕК.

С 2024 года Александр Генцис являлся попечителем благотворительных программ еврейского конгресса. В марте этого года президиум рекомендовал избрать его президентом организации.

До этого Европейский еврейский конгресс в пятый раз избрал своим президентом российского бизнесмена Вячеслава Моше Кантора. Сообщалось, что делегаты от более чем 40 представительных еврейских организаций избрали Кантора президентом почти двумя третями голосов.

Ранее стало известно, что РЕК поможет восстановить пострадавшие синагоги в Дагестане.

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