Российский бизнесмен в пятый раз стал президентом ЕЕК

ЕЕК избрал своим президентом бизнесмена Вячеслава Моше Кантора в пятый раз

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) в пятый раз избрал своим президентом российского бизнесмена Вячеслава Моше Кантора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы ЕЕК.

Там заявили, что на генеральной ассамблее ЕЕК, состоявшейся в Иерусалиме, делегаты от более чем 40 представительных еврейских организаций со всего континента избрали Кантора президентом почти двумя третями голосов.

На этом посту бизнесмен сменит временного президента ЕЕК Ариэля Музыканта.

Европейский еврейский конгресс был основан в 1986 году и представляет интересы еврейских общин по всей Европе. Организация сотрудничает с национальными правительствами, институтами Европейского союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК находится в Брюсселе. Конгресс объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин, которые вместе насчитывают более двух миллионов евреев.

Вячеслав Моше Кантор был президентом ЕЕК с 2007 по 2022 год. Его переизбирали на этот пост в 2008, 2012, 2016 и 2020 годах, каждый раз на четыре года. 15 марта Европейский союз исключил Кантора из санкционного списка.

Ранее сообщалось, что покинувший Россию бизнесмен Герко откроет свое дело в Великобритании.