На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский бизнесмен в пятый раз стал президентом ЕЕК

ЕЕК избрал своим президентом бизнесмена Вячеслава Моше Кантора в пятый раз
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) в пятый раз избрал своим президентом российского бизнесмена Вячеслава Моше Кантора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы ЕЕК.

Там заявили, что на генеральной ассамблее ЕЕК, состоявшейся в Иерусалиме, делегаты от более чем 40 представительных еврейских организаций со всего континента избрали Кантора президентом почти двумя третями голосов.

На этом посту бизнесмен сменит временного президента ЕЕК Ариэля Музыканта.

Европейский еврейский конгресс был основан в 1986 году и представляет интересы еврейских общин по всей Европе. Организация сотрудничает с национальными правительствами, институтами Европейского союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК находится в Брюсселе. Конгресс объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин, которые вместе насчитывают более двух миллионов евреев.

Вячеслав Моше Кантор был президентом ЕЕК с 2007 по 2022 год. Его переизбирали на этот пост в 2008, 2012, 2016 и 2020 годах, каждый раз на четыре года. 15 марта Европейский союз исключил Кантора из санкционного списка.

Ранее сообщалось, что покинувший Россию бизнесмен Герко откроет свое дело в Великобритании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами