Российский еврейский конгресс поможет восстановить пострадавшие синагоги в Дагестане

Российский еврейский конгресс (РЕК) примет участие в восстановлении синагог и окажет помощь семьям пострадавших в терактах в Дагестане. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте РЕК.

В конгрессе подтвердили факт нападения на синагоги в Дербенте и Махачкале и призвали власти принять «самые жесткие меры к бандитам».

«Также Российский еврейский конгресс примет участие в восстановлении синагог и окажет помощь семьям пострадавших», — отмечается в заявлении.

В РЕК напомнили, что синагога в Дербенте входит в программу страхования, охватывающую 12 синагог и общинных центров в 11 российских городах. Конгресс пообещал усилить меры безопасности в них.

23 июня вечером в двух городах Дагестана произошла серия терактов. В Дербенте и Махачкале обстреляли два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

По словам главы республики Сергея Меликова, более 15 полицейских стали жертвами теракта в Дагестане.

В Национальном антитеррористическом комитете отметили, что в ходе контртеррористической операции в Дагестане были нейтрализованы пять боевиков.

Ранее власти Дагестана объявили траур в республике.