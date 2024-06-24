Российский еврейский конгресс поможет восстановить пострадавшие синагоги в Дагестане

Российский еврейский конгресс (РЕК) примет участие в восстановлении синагог и окажет помощь семьям пострадавших в терактах в Дагестане. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте РЕК.
В конгрессе подтвердили факт нападения на синагоги в Дербенте и Махачкале и призвали власти принять «самые жесткие меры к бандитам».
«Также Российский еврейский конгресс примет участие в восстановлении синагог и окажет помощь семьям пострадавших», — отмечается в заявлении.
В РЕК напомнили, что синагога в Дербенте входит в программу страхования, охватывающую 12 синагог и общинных центров в 11 российских городах. Конгресс пообещал усилить меры безопасности в них.
23 июня вечером в двух городах Дагестана произошла серия терактов. В Дербенте и Махачкале обстреляли два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».
По словам главы республики Сергея Меликова, более 15 полицейских стали жертвами теракта в Дагестане.
В Национальном антитеррористическом комитете отметили, что в ходе контртеррористической операции в Дагестане были нейтрализованы пять боевиков.
Ранее власти Дагестана объявили траур в республике.