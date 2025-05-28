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Прокуратура потребовала более 10 лет тюрьмы для связанного с Пригожиным медиаменеджера

«Ъ»: экс-соратник Пригожина медиаменеджер Горбунов может получить свыше 10 лет
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Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Прокуратура запросила для обвиняемого в вымогательстве медиаменеджера Ильи Горбунова лишение свободы на 10 лет и четыре месяца. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Горбунов ранее был креативным директором издания «Народные новости», которое входило в медиагруппу «Патриот» бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, где фигурант в том числе являлся ответственным за так называемую фабрику троллей. Ему инкриминируется вымогательство денег у петербургского политика Александра Малькевича за отказ от публикации негативной информации.

Государственный обвинитель, кроме того, считает, что Горбунов должен выплатить штраф 5,2 млн рублей.

Защита подсудимого отвергает все предъявленные ему обвинения, утверждая, что Горбунов и Малькевич просто «неправильно интерпретировали» намерения друг друга.

Горбунова арестовали в июне прошлого года. Он и главный редактор «Конкретно.ру» Кирилл Метелев вымогали деньги у экс-гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Малькевича, который в сентябре 2024-го был избран депутатом петербургского заксобрания.

Ранее по делу о вымогательстве задержали главреда издания «Вид сбоку».

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