Связанного с Пригожиным медиаменеджера арестовали

Илью Горбунова, главу медиахолдинга «Патриот», связанного с Евгением Пригожиным, арестовали по делу о вымогательстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента в зале Петроградского районного суда Санкт-Петербурга.

«Ходатайство следствия об избрании меры пресечения сроком на 2 месяца, по 20 августа, удовлетворить», — огласил постановление судья Дмитрий Оврах.

В суде не уточнили имя заявителя, однако отметили, что потерпевшим по делу является председатель правления Фонда развития новых медиа — эту должность занимает журналист Александр Малькевич. Следствие утверждает, что Горбунов путем шантажа конфиденциальной для Малькевича информацией требовал передать ему «чужое имущество». Отмечается, что сведения, которые Горбунов собирался сделать публичными, могли нанести вред правам и законным интересам семьи журналиста.

До этого сотрудники ФСБ задержали бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» Горбунова и главреда «Конкретно.ру» Метелева.

Ранее медиаменеджеру, связанному с Пригожиным, продлили срок задержания.