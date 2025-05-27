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Российскую пенсионерку спасли от мошенников, звонивших ей якобы из поликлиники

В Сочи сотрудник банка спас пенсионерку от мошенников
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Telegram-канал Полиция Сочи

В Сочи пенсионерка чуть не стала жертвой мошенников, ее спас сотрудник банка. Об этом сообщает УВД по городу Сочи ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что 66-летняя местная жительница получила звонок от неизвестных, представившихся сотрудниками поликлиники. Под предлогом записи на УЗИ сердца они выманили у женщины СМС-код, получив доступ к ее аккаунту на «Госуслугах». Затем мошенники, используя видеозвонок и представляясь различными чиновниками, убедили пенсионерку снять 200 тысяч рублей со счетов.

Попытку мошенничества пресекла бдительная сотрудница банка, которая заподозрила неладное и вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место и предотвратили преступление.

До этого женщина из Башкирии поверила «коллеге» и отдала мошенникам 3 млн рублей. Якобы сотрудничая со следствием, пострадавшая выполнила инструкции аферистов.

Ранее столетний ветеран из Иркутской области стал жертвой мошенников.

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