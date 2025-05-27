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Женщина из Башкирии поверила «коллеге» и отдала мошенникам 3 млн рублей

В Башкирии женщина лишилась 3 млн рублей из-за аферистов
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Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Жительница Янаула стала жертвой мошенников, поверив «коллеге». Об этом сообщает управление МВД Башкирии.

Неизвестные отправили 50-летней женщине сообщение якобы от имени человека, с которым она работала. Коллега рассказал о проверке на рабочем месте из-за «подозрительных денежных переводов». Вскоре с ней связался «сотрудник ФСБ».

«Звонивший заявил, что ей грозит уголовная ответственность за попытку перевести средства на нужды иностранного государства», – сообщается в публикации.

Якобы сотрудничая со следствием, пострадавшая выполнила инструкции аферистов. Она перевела все свои накопления на продиктованный неизвестными счет. Также она взяла деньги в кредит, всего местная жительница лишилась трех миллионов рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

В полиции порекомендовали перепроверять информацию людей, которые звонят, а также не торопиться выполнять требования собеседников.

Ранее столетний ветеран из Иркутской области стал жертвой мошенников.

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