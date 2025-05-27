Столетний ветеран из Иркутской области стал жертвой мошенников

В Иркутске столетний ветеран передал мошенникам накопления, поверив в их обман

В Иркутске столетний ветеран Великой Отечественной войны попался на удочку аферистов и передал им свои сбережения. Об этом сообщает Telegram-канал «Иркутск №1».

Фронтовика обманули по схеме «ваш родственник попал в беду». Ему позвонила неизвестная, которая представилась пенсионеру его племянницей. Женщина рассказала, что попала в ДТП и ей нужна крупная сумма, чтобы «все уладить». Пожилой мужчина, желая помочь родственнице, следовал ее указаниям и передал прибывшему курьеру сверток со ста тысячами рублей.

Позже он догадался связаться с настоящей племянницей, чтобы уточнить детали инцидента и справиться о ее состоянии, и понял, что его обманули.

В пресс-службе региональной полиции отметили, что расследуют обстоятельства случившегося. В тот же день жертвами аферистов стали еще трое пенсионеров. В общей сложности они лишились 1 млн 650 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге врач лишилась накоплений в рублях и валюте из-за мошенников.