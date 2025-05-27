В Ленинградской области появится своя версия Единой карты петербуржца

Жители Ленинградской области смогут оформить многофункциональную карту с бонусами, аналогичную Единой карте петербуржца (ЕКП). Об этом сообщил в официальной группе во «Вконтакте» губернатор региона Александр Дрозденко.

По словам губернатора, инфраструктура Единой карты петербуржца теперь станет доступна для обоих регионов. Карта предоставляет ряд преимуществ, включая льготный проезд в общественном транспорте, а также возможность получения социальных выплат и пособий.

«Соглашение о взаимодействии подписали с Александром Бегловым (губернатор Санкт-Петербурга. — «Газета.Ru») символично — в День рождения Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для жителей региона карта будет называться «Ленинградская». Оформить ее можно будет уже с 1 июня.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге планируют ввести электронные сертификаты на бесплатное посещение городских музеев для горожан старшего возраста. Приобрести их смогут женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет. Сообщалось, что на человека в год будут выделять 1,5 тысячи рублей.

Ранее Путин назвал проблему Ленинградской области.