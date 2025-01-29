В Петербурге введут новую льготу для пожилых жителей

В Санкт-Петербурге планируют ввести электронные сертификаты на бесплатное посещение городских музеев для горожан старшего возраста. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ Социального кодекса города.

«На музейные сертификаты смогут рассчитывать женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет. Планируется, что на человека в год будут выделять 1,5 тысячи рублей», — говорится в публикации.

По данным агентства, для того, чтобы получить выплату, необходимо наличие Единой карты петербуржца «Серебряный возраст».

Как отметила газета «Фонтанка», новая программа заменит ранее действующую «Музей за 1 рубль». Издание отмечает, что программа является экспериментальной, по итогам ее реализации могут быть внесены изменения.

21 января группа депутатов Госдумы во главе с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым призвала закрыть музей современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге, поскольку «иностранные агенты захлебываются от соплей» от представленных на экспозиции объектов.

Ранее стало известно, что россияне полюбили пассивный отдых.