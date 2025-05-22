«Капота больше нет»: автомобиль с челябинцами воспламенился, и это попало на видео

В Челябинске на видео попало, как иномарка с людьми воспламенилась

В Челябинске на парковке загорелась иномарка с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Капота больше нет!» — сообщили очевидцы.

По информации канала, инцидент произошел на парковке на улице Дмитрия Неаполитанова.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как несколько мужчин садятся в автомобиль, и в этот момент машина загорается.

В МЧС уточнили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, в результате инцидента никто не пострадал.

До этого сообщалось, что в Москве на Новокуркинском шоссе загорелся автобус. На кадрах, снятых очевидцем происшествия, видно, что салон автобуса полностью охвачен огнем. Водители автомобилей, движущихся во встречном направлении, притормаживают, чтобы рассмотреть пожар. Один автомобиль приблизился к автобусу и в попутном направлении. При этом пламя не затронуло переднюю часть автобуса.

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