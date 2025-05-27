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Патриарх Кирилл наградил участника СВО орденом Дмитрия Донского

Герой России Максим Бахарев получил орден Дмитрия Донского от патриарха Кирилла
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Участник СВО, Герой России, поэт и писатель Максим Бахарев получил из рук патриарха Московского и всея Руси Кирилла орден Дмитрия Донского I степени. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что награду Бахарев заслужил за работы по «духовному осмыслению и отражению подвига русского воинства в литературе и за личный подвиг».

«Не сокращается количество сынов Отечества, которые не только в мирное время, но и военное время с полным осознанием своей ответственности и рисков встают на защиту Родины. Вы один из таких героев», — сказал глава Русской православной церкви.

Также в ходе церемонии вручения Патриаршей литературной премии имени Кирилла и Мефодия клирик попросил писателей не материться в книгах об СВО.

Бахарев получил звезду Героя России за подвиг, совершенный им при обороне населенного пункта в Запорожской области. Мужчина лично подорвал два танка и четыре БМП ВСУ, получив ранения. После этого он продолжил командовать бойцами и остановил наступление украинской армии.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что у настоящих воинов не бывает уныния.

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