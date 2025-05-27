Патриарх попросил писателей не материться в книгах об СВО

Патриарх Кирилл призвал писателей не использовать мат в книгах об СВО

Патриарх Кирилл заявил, что писатели не должны использовать мат и другую нецензурную лексику в книгах о СВО. С таким призывом он выступил на церемонии вручения Патриаршей литературной премии имени Кирилла и Мефодия, передает ТАСС.

«Важно, чтобы формы, и особенно сюжеты, не закрывали собой подлинный источник нравственной силы, которыми являются, конечно, христианские идеи и ценности. Важно, чтобы в произведениях не было места нецензурной брани», — подчеркнул он.

По словам главы Русской православной церкви (РПЦ), несмотря на то, что боевые действия заставляют военнослужащих проходить испытания, которые нередко превышают человеческие силы, нецензурная брань «осквернит ратный подвиг». Также он призвал бойцов переносить тяготы с молитвой на устах.

До этого ветеран СВО представил книгу о жизни на фронте в российском детском саду.

Ранее кинокритик Антон Долин (признан в РФ СМИ-иноагентом) назвал рискованными съемки фильма об СВО в России.